"Подопытный кролик": украинский танк Т-80УД замечен на полигоне в США

На американском полигоне Юма в штате Аризона замечен танк Т-80УД украинского производства. На спутниковой фотографии видно, что боевая машина хранится вместе с Т-72, БМП-1 и БМП-2.

Well look what I have found. At Yuma Proving Grounds, among many T-72's stored there, I found one of the 4 purchased by US from Ukraine in 2004 T-80UD/T-84 tanks. pic.twitter.com/0qFsRfRA18 — Damian Ratka (@DRatka1) March 28, 2020

На этом военном объекте, одном из крупнейших в США, проходили испытания многие образцы боевой техники, в том числе такие известные как M1A2 Abrams, Stryker, Bradley, AH-64D, а также различные высокоточные боеприпасы и беспилотные летательные аппараты.

Для оценки эффективности новинок очень часто в качестве своеобразных "подопытных кроликов" используется различная бронетехника: как списанная американская, так и советская или изготовленная в государствах бывшего Варшавского договора.

Что-то было закуплено по официальным каналам, например, в ФРГ, получившей в свое распоряжение огромные арсеналы вооруженных сил ГДР. Что-то доставлялось после военных конфликтов. Например, большое количество иракских "семьдесят вторых" было захвачено в ходе войны 1991 года после освобождения Кувейта.

Военным наследством СССР щедро делилась и Украина. Оттуда за океан уплыли многие образцы вооружений. В 2004 году в Соединенные Штаты были поставлены 4 изготовленных в Харькове новых танка, которые по документам проходили как Т-80УД, а на самом деле по характеристикам соответствовали Т-84 "Оплот". Причем машины были оборудованы секретной на то время динамической защитой "Нож", а два экземпляра - еще и комплексами активной защиты.

Когда осуществлялась эта скандальная во многих отношениях сделка, военные эксперты высказывали мнение, что большая часть этих бронемашин во время изучения их сильных и слабых сторон будет просто уничтожена. Они оказались правы, до наших дней дожил, по всей видимости, лишь один такой "Оплот". Правда, судя по недавним сообщениям, американцы намерены его отремонтировать и снова задействовать в каких-то тестах. Для этого на Украине уже закупают новые 1200-сильные двигатели и запускаемые из 125-мм пушек управляемые по лазерному лучу ракеты "Комбат".