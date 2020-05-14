Помогающим больным с COVID-19 соцработникам выделят более 7 млрд рублей

Правительство на заседании в четверг рассмотрит проекты распоряжений о новом выделении средств на выплаты стимулирующего характера для работников, помогающих гражданам с коронавирусной инфекцией.

Более 1,6 миллиарда рублей получат федеральные органы исполнительной власти для своих подведомственных организаций на выплаты медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи лицам с коронавирусом, за выполнение особо важных работ.

Также в регионы планируется направить более 7,6 миллиарда рублей на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам с заболеванием и лицам из групп риска.