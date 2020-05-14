Президент США призвал губернаторов возвращать детей в школы

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов возобновить работу школ. Об этом он заявил на встрече с главами штатов Колорадо и Северная Дакота.

"Нельзя считать, что штаты восстановились, если в них не открыты школы. К тому же молодые люди мало подвержены вирусу", - цитирует американского лидера РИА Новости.

Школы в США остаются закрытыми из-за эпидемии коронавируса. Подростков перевели на удаленное обучение. Во многих штатах этот режим уже продлили до конца учебного года.

Впервые вспышку COVID-19 зарегистрировали к конце декабря 2019 года в Центральном Китае, а уже 11 марта ВОЗ объявила о новой пандемии. По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, США остаются лидером по числу заражений коронавирусом - 1 388 002 случая.