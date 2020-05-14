Путин и Вучич обсудили координацию усилий по борьбе с коронавирусом

Президент Сербии Александр Вучич позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.

Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 75-летия Победы, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Вучич обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса. Сербский лидер от имени своих соотечественников выразил признательность за помощь, оказанную сводным отрядом Минобороны России. Была подчеркнута важность продолжения координации усилий по противодействию распространению инфекции с участием профильных ведомств двух стран.

Лидеры выразили настрой на укрепление стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, включая развитие совместных проектов в сфере энергетики, железнодорожного транспорта и высоких технологий.