Путин предложил создать базу генетической информации

Национальная база генетической информации появится в России. Об этом заявил президент.

На совещании по развитию генетических технологий с предложением создать национальный биоресурсный центр выступил глава Курчатовского института.

Завершая дискуссию, глава государства напомнил, что идет подготовка плана по долгосрочному развитию экономики. Его задача - обеспечить новое качество роста.

"Сейчас во всем мире генетические, биотехнологии идут вперед очень быстрыми темпами, и основу для нашей конкурентоспособности в этих областях нужно формировать на десятилетия вперед", - подчеркнул он и назвал шесть задач. В их числе и создание Национальной базы генетической информации, причем финансирование проекта будет идти за счет федерального бюджета. А персональные данные граждан должны быть максимально защищены.

Первая задача - выстроить современную систему подготовки кадров. Вторая - запустить курсы по генетике для школ. Третья - представить предложения по созданию отечественной приборной базы, позволяющей проводить генетические исследования на мировом уровне. Четвертая - создать Национальную базу генетической информации. Пятая - связать научные коллекции в сеть биоресурсных центров. Шестая - создать в стране возможности для всех, кто готов добиваться прорывов.

Кроме того, Владимир Путин поручил выстроить систему контроля за использованием генетических технологий.