Разработана технология по выявлению заболевания легких

Созданный учеными России, Финляндии и Италии прибор, анализируя выдыхаемый воздух, с высокой точностью выявляет людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Важно отметить, что люди с этим недугом наиболее подвержены риску осложнений в случае заражения COVID-19. Сегодня диагностика этого заболевания легких сложна, трудоемка и длительна. "Электронный нос" кардинально меняет ситуацию. В чем суть этой технологии?

- Нарушение работы наших органов отражается на составе выдыхаемого воздуха. Анализируя его, можно выявлять болезни не только дыхательной системы, но и других внутренних органов, например, желудка, - объясняет руководитель проекта по гранту РНФ Иван Бобринецкий, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник НИУ "Московский институт электронной техники". - Диагностика длится всего несколько минут, ее можно проводить, что называется, в поле, для этого не требуются никакие специальные лаборатории.

"Электронный нос" "принюхивается" с помощью специальных сенсоров на основе углеродных модифицированных нанотрубок. Из них сделаны гибкие и эластичные проводящие пленки, которые можно наносить на любые поверхности. Детали конструкции являются предметом ноу-хау авторов. Именно разработка технологии изготовления нанотрубок, из которых состоит "нос", поддержана грантом Российского научного фонда.

Тесты показали, что "электронный нос" с высокой точностью выявляет практически всех пациентов с ХОБЛ. Он способен уловить всего одну опасную молекулу на миллион молекул выдыхаемого воздуха. Но прибор может обнаруживать и другие заболевания. Так, содержание 2-пропанола, бензола, этанола и ацетона в выдыхаемом воздухе повышено у людей с раком легких, ацетон обнаруживается у пациентов с сахарным диабетом. Высокая концентрация аммиака связана с заболеваниями печени или почек, а сероводород может быть биомаркером астмы. Высокая концентрация гипохлорита натрия в выдыхаемом воздухе у детей указывает на бронхиальную астму и кистозный фиброз. Исследование опубликовано в журнале Advanced Healthcare Materials.