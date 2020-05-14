Разведсообщество США перешло на удаленную работу

Разведывательное сообщество США ищет способы работы "на удаленке" из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил директор Центра по национальной контрразведке и безопасности Билл Иванина, отмечая, что сейчас важно найти эффективные решения для защиты работы, сотрудников и коммуникаций от противников, которые не дремлют.

"Сейчас наши коммуникации между домом и работой небезопасны, будь то в частном или в государственном секторе", - цитирует РИА Новости Иванина. Он подчеркнул, что данный период - это существенный вызов для контрразведки. Дело в том, что стало невозможно следить за сотнями тысяч человек, имеющих допуск к секретным сведениям.

В то же время, отметил специалист, даже секретным сотрудникам есть, чем заняться на удаленной работе. "Даже если вы работаете в разведсообществе и у вас есть допуск к совершенно секретным сведениям, это не значит, что все, что вы делаете, засекречено, и вы не можете работать дома и делать определенный процент вашей работы", - отметил Иванина.