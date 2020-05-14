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14.05.2020 13:07
Рубрика: Общество

Развитие болезни Паркинсона затормозили с помощью стволовых клеток

Текст: Алена Ларина
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Больному с диагнозом Паркинсона впервые пересадили нейроны, полученные из его собственных клеток кожи. Причем, за прошедшие с момента операции два года состояние пациента не ухудшилось.

Данные об эксперименте команды медиков под руководством Кван Су Кима из больницы МакЛин в Массачусетсе опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Команда американских ученых взяла человеческие клетки кожи, репрограммировала их в эмбриональные стволовые и дифференцировала в предшественники дофаминергических нейронов - тех, которые гибнут при болезни Паркинсона.

Фото: Istock
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Сначала метод опробовали на мышах с иммунодефицитом. В мозг животных имплантировали полученные нейроны и после этого наблюдали за уровнем их иммунной агрессии. Если мыши получили клетки крови и нейроны от одного пациента, иммунного ответа не возникало, в обратном случае в их мозге развивалось воспаление.

Ученые также придумали способ избавиться от недифференцированных клеток в культуре. Их обрабатывали кверцетином, который применяется в противоопухолевой терапии. В итоге опасных клеток стало не более одной на миллиард.

Медики получили разрешение на применение своего метода в исключительных обстоятельствах, - для спасения неизлечимо больного человека. Каждый раз процедуру необходимо согласовывать заново.

За прошедшие с момента операции два года в мозге пациента новообразований не появилось, а нейроны стали захватывать немного больше аминокислоты, чем раньше. По утверждению самого пациента, количество времени, когда он не способен координировать свои движения, снизилось с трех часов до одного часа в день. Как и до операции, больной принимает стандартные лекарства. Врачи продолжают за ним наблюдение. Пока речь идет не об излечении, а о стабилизации состояния.

Общество Здоровье Общество Наука

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