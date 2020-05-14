Ребенок пострадал при разгоне протестующих в Черногории

Разгон протестующих против задержания православного епископа в черногорском городе Плевля закончился спецоперацией полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ, в результате чего пострадал семилетний ребенок.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на черногорские СМИ, опубликовавшие видео с места событий, митингующие разбегались в дыму и скандировали "Позор! Фашисты!" Кроме того, были слышны хлопки, которые напоминали по звуку выстрелы.

Ранее полиция таким же образом разгоняла протестующих, перекрывших трассу в районе городе Беране. Стало известно о многочисленных арестах.

Напомним, задержание епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия, а также других православных священников произошло в ночь на среду. Их обвинили в нарушении эпидемиологического режима.