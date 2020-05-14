Анастасия Ракова: В Москве провели более 1,3 миллиона тестов на коронавирус

В Москве тестирование на коронавирусную инфекцию проводит 31 лаборатория. На сегодняшний момент сделано уже более 1,3 миллиона тестов, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уточнив, что ежедневно методом ПЦР-исследования в городе проводится 40 тысяч тестов.

"На прошлой неделе мы объявили, что Москва переходит дополнительно к использованию исследования на коронавирус путем выявления антител", - добавила Ракова.

Этот метод позволит тестировать до 100-150 тысяч человек ежедневно.