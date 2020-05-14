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Как соцсети борются с фейками о COVID-19
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
14.05.2020 16:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Анастасия Ракова: В Москве провели более 1,3 миллиона тестов на коронавирус

Текст: Ирина Рыбникова

В Москве тестирование на коронавирусную инфекцию проводит 31 лаборатория. На сегодняшний момент сделано уже более 1,3 миллиона тестов, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уточнив, что ежедневно методом ПЦР-исследования в городе проводится 40 тысяч тестов.

Фото: iStock
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"На прошлой неделе мы объявили, что Москва переходит дополнительно к использованию исследования на коронавирус путем выявления антител", - добавила Ракова.

Этот метод позволит тестировать до 100-150 тысяч человек ежедневно.

Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

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