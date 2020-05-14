Более 70 тысяч москвичей получили приглашения на COVID-тесты

Приглашения пройти тесты на иммунитет к коронавирусу получили около 70 тысяч москвичей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Анастасию Ракову.

"Приступаем к регулярным тестированием на наличие иммунитета, - прокомментировала вице-мэр. - Это позволит понять, какое количество людей в городе переболело, какой сформирован коллективный иммунитет".

Сегодня первые горожане получили приглашение поучаствовать в этом эксперименте по SMS и электронной почте. Оповещенные добровольцы могут записаться в электронную очередь на сдачу анализа.

Ранее "РГ" писала, что Москва запускает новый, иммуноферментный анализ венозной крови для определения иммунитета к коронавирусу.