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14.05.2020 16:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 70 тысяч москвичей получили приглашения на COVID-тесты

Текст: Сергей Бабкин

Приглашения пройти тесты на иммунитет к коронавирусу получили около 70 тысяч москвичей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Анастасию Ракову.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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"Приступаем к регулярным тестированием на наличие иммунитета, - прокомментировала вице-мэр. - Это позволит понять, какое количество людей в городе переболело, какой сформирован коллективный иммунитет".

Сегодня первые горожане получили приглашение поучаствовать в этом эксперименте по SMS и электронной почте. Оповещенные добровольцы могут записаться в электронную очередь на сдачу анализа.

Ранее "РГ" писала, что Москва запускает новый, иммуноферментный анализ венозной крови для определения иммунитета к коронавирусу.

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