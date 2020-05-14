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Как соцсети борются с фейками о COVID-19
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14.05.2020 12:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Депутат Мосгордумы: Сейчас вся работа строится в онлайн-режиме

Текст: Ирина Рыбникова

Несмотря на режим самоизоляции, депутаты Московской городской думы ведут активную работу. Разница лишь в том, что она перешла в онлайн-режим, сообщила депутат городского парламента, журналист, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева.

"Все приемы ведутся в онлайн-формате: через соцсети, почту, мессенджеры. ...Работа ведется в полном объеме, - рассказала Киселева в интервью ТАСС.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Она рассказала также, что завела свой Telegram-канал "Слабое звено", где планирует освещать и свою депутатскую работу, и темы спорта, и телевидение. Киселева призывает москвичей заниматься спортом дома, раз уж спортзалы закрыты и все уличные активности прекращены. "Сейчас мы находимся в менее подвижном режиме, чем обычно, и это может быть опасно для здоровья", - утверждает депутат. Она советует ежедневно делать зарядку из самых простых упражнений, а тем, кто хочет заниматься под руководством тренеров, обратить внимание на онлайн-предложения, которых много в интернете. "Даже если мы сидим дома, мы должны походить не меньше 8-10 тысяч шагов каждый день - из комнаты в комнату, бегом на месте", - говорит Мария. Также нужно стараться соблюдать тот режим дня, которые человек вел до самоизоляции - это поможет быстрее адаптироваться к обычному образу жизни, когда карантин закончится.

Введенный в столице масочный режим Киселева советует рассматривать как начало поэтапного выхода из самоизоляции и просит москвичей не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. "Призываю всех поберечь себя и друг друга", - заключила она.

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