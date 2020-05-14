Энергоблок Нововоронежской АЭС испытали маневрированием

На энергоблоке №6 с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС (НВАЭС) завершилась проверка эффективности эксплуатации энергоблока в режиме маневрирования мощностью или режиме слежения за нагрузкой. Применение такого режима позволит атомной станции наиболее эффективно использовать ресурс, подстраиваясь под нужды энергосети и участвуя в регулировании нагрузки единой энергосистемы страны. Он предполагает ежесуточное изменение мощности энергоблока: ночью, в часы минимального энергопотребления, мощность снижается, а в дневные часы достигает максимальной нагрузки ¬- до 100%.

Перед проведением испытаний Нововоронежская АЭС получила соответствующее положительное экспертное заключение Ростехнадзора о безопасности использования режима слежения за нагрузкой на энергоблоке №6.

Опытная эксплуатация энергоблока №6 НВАЭС в режиме маневренности началась сразу после завершения оформления соответствующих изменений в условиях действия лицензии на его эксплуатацию. В итоге с 1 по 10 мая 2020 года энергоблок работал в режиме суточного регулирования мощности, который предусматривает несколько различных изменений мощности энергоблока в течение суток в зависимости от требований энергосети.

В ходе опытной эксплуатации специалисты исследовали изменение мощности в диапазонах 96-71-96% и 96-46-96% от номинальной, проверили работу всех задействованных систем и оборудования. Кроме того, были отработаны алгоритмы управления и работы персонала, апробированы решения по минимизации скачков тепловой мощности реактора.

"Особенностью испытаний стало использование мягкого температурного регулирования в качестве дополнительного управляющего воздействия на реактивность. Температура теплоносителя менялась за счет изменения давления пара в главном паровом коллекторе в расширенном диапазоне. Такое решение обосновано специалистами опытно-конструкторского бюро "Гидропресс": оно позволяет оптимизировать водно-химический режим, снизить количество водообмена. Все системы и оборудование энергоблока №6 успешно отработали в режиме маневрирования мощностью, показав высокую надежность. Далее Ростехнадзор рассмотрит отчетные документы о проделанной работе в суточном графике несения нагрузки с учетом апробированных в ходе опытной эксплуатации решений", ¬- отметил старший начальник смены АЭС по эксплуатации 4 очереди Максим Тучков.

Полученные данные также будут использованы для последующего внедрения маневренных режимов в проекты энергоблоков ВВЭР-ТОИ - сооружаемых энергоблоков Курской АЭС-2 и проектируемых энергоблоков АЭС "Пакш II" (Венгрия), что повысит конкурентоспособность новых проектов, сооружаемых по дизайну Госкорпорации "Росатом".

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