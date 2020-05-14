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14.05.2020 08:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Как продлить разрешение на парковку в Москве

Текст: Любовь Проценко
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

СМС о возможности продлить парковочное разрешение онлайн получили 9,4 тысячи водителей столицы. Они были адресованы автомобилистам, у которых заканчивалось или закончилось разрешение в апреле или мае этого года.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В "Московском паркинге" рассказали журналистам: "Во время действия режима повышенной готовности парковочное разрешение можно по-прежнему оформить, продлить или изменить онлайн. Для того, чтобы подать заявку, нужно воспользоваться каталогом услуг на сайте mos.ru. Заявка будет рассмотрена в течение 6 дней. В апреле, несмотря на закрытие МФЦ, выдано и продлено порядка 5 тысяч резидентных разрешений и разрешений для многодетных семей".

Оформить резидентное или многодетное парковочное разрешение можно на срок до 3 лет. Многодетные получают право на бесплатную круглосуточную парковку на всех улицах города. Разрешение для резидентов действует с 20:00 до 8:00 в пределах района их проживания. Дополнительная оплата 3000 рублей в год сделает их разрешение круглосуточным.

Ответы на все вопросы о платном парковочном пространстве Москвы можно получить по телефонам "горячей линии" "Московского транспорта": 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного. Все обращения можно подать онлайн - воспользовавшись формой на Едином транспортном портале transport.mos.ru.​

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