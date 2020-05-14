За время своей деятельности кластер ГЛОНАСС прошел большой путь, который привел к созданию новой стратегии, ориентированной на развитие интеллектуальных транспортных систем. Если при создании объединения в 2015 году инновационная экосистема участников кластера формировалась с акцентом на спутниковую навигацию, то сегодня сфера их интересов включает интеллектуальные транспортные системы, цифровое сельское хозяйство, дистанционное управление объектами, энергосбережение и еще целый ряд прикладных направлений.

Первые итоги

- Как кластерное объединение мы появились в регионе одними из первых. Было это в 2015 году. Важную роль в становлении кластера сыграла заинтересованность субъекта и активная позиция департамента экономического развития Орловской области, - говорит исполнительный директор НП "ГЛОНАСС - регионам" Вячеслав Маланичев. - Как показало время, это было правильное и своевременное решение. Под воздействием федеральных проектов, которые обычно реализуют крупные игроки с господдержкой, рынок сильно меняется. Значительно возросла конкуренция. Чтобы небольшим технологическим компаниям удержать свои позиции, необходимо бежать очень быстро, искать новые ниши и в короткие сроки создавать комплексные решения.

Возможность тесной кооперации компаний на одной площадке и меры государственной поддержки сыграли важную роль. Сегодня кластер объединяет более тридцати компаний - разработчиков оборудования и программных продуктов. Более половины из них имеют орловскую регистрацию. Иногородние участники принимают активное участие в разработке совместных решений.

За прошедшие годы результаты деятельности кластера можно оценить по нескольким направлениям. Для региона и орловских резидентов, безусловно, важным стало сохранение рабочих мест и рост совокупной выручки. Так, еще два года назад компании зарабатывали на своих решениях чуть более 200 миллионов рублей, но уже в прошлом году их выручка выросла практически в два раза. Это стало следствием активной научно-исследовательской работы, создания новых отраслевых программных продуктов, смены приоритетных направлений деятельности. Компании в той или иной мере участвуют в разработке и коммерциализации сразу девяти совместных продуктов.

Наибольшую известность получило кластерное решение для краткосрочной аренды автомобилей. Орловская компания "Монгео Коннектед Технолоджи" - одна из первых в стране, начавшая разрабатывать технологические платформы для новых видов пассажирского транспорта. На платформе, созданной командой "Монгео", открывали свои стартапы такие крупные российские операторы каршеринга, как "Делимобиль" и BelkaCar. Как отмечает генеральный директор Владислав Ронзин, сегодня компания ведет работу по выходу на международный рынок, развивает новые направления в ИТС - создан пилотный проект мобильного приложения, реализующего идею MAAS (мобильность как услуга), есть заделы и в других сферах, в частности в проектах бесключевого доступа к объекту.

Отдельные разработки резидентов связаны с дистанционным управлением банкоматами, дистанционным медицинским осмотром водителей, автоматизацией деятельности Госавтоинспекции с использованием мобильных приложений. Все они востребованы рынком и имеют хорошие перспективы дальнейшего развития.

За эти годы участниками кластера в Федеральной службе по интеллектуальной собственности получено двадцать свидетельств о регистрации программного обеспечения, патент на интеллектуальную собственность, сертификаты соответствия. Три участника получили прямую финансовую поддержку в Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника). Общая сумма грантов, полученных на инновационные разработки, превысила 56 миллионов рублей.

Поддерживается продвижение комплексных решений и по линии кластерного финансирования. Ведется активное взаимодействие с Фондом поддержки предпринимательства Орловской области.

Знаковым событием для кластера стало заключение в 2019 году соглашения между ключевым резидентом - Группой компаний "Навигатор" и департаментом радиоэлектронной промышленности Минпромторга Российской Федерации. Связано оно с разработкой нового продукта, не имеющего на сегодняшний день аналогов на рынке. Речь о комбинированном навигационном терминале, сочетающем в себе несколько функциональных устройств с возможностью передачи данных по спутниковым каналам связи (Гонец, Иридиум, Коспас- Сарсат) на базе экосистемы "ЭРА-ГЛОНАСС".

На хакатонах студенты вместе с наставниками решают реальные производственные проблемы. Фото: Надежда Рипинская

- Работа с Минпромторгом уже сейчас позволяет нам выйти на новые рынки сбыта, наладить взаимодействие с разработчиками спутниковых модемов, с автопроизводителями, - рассказывает председатель Совета кластера ГЛОНАСС Александр Семкин. - В рамках этого соглашения мы предполагаем уже в этом году организовать полноценную линию производства этого изделия и провести его сертификацию. То есть если раньше у нас было небольшое опытное производство, то сейчас мы его значительно расширим, а значит, создадим и рабочие места. В текущей экономической ситуации это очень важно.

На пути к умным дорогам

Сегодня магистральное направление работы ключевых резидентов кластера - национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он предусматривает внедрение в 104 городских агломерациях России интеллектуальных транспортных систем для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения эффективности управления транспортными и пассажирскими потоками.

До 15 мая все субъекты РФ, которые намерены получить финансирование на ближайшие пять лет на создание или модернизацию ИТС, должны подать заявки за подписью главы региона в Федеральное дорожное агентство. Естественно, что Орловская область, где тема интеллектуальных транспортных систем уже много лет развивается участниками кластера ГЛОНАСС, не осталась в стороне от этой инициативы. Заявка на создание ИТС в Орле подготовлена по методическим рекомендациям Министерства транспорта. Занималась заявкой специализированная организация кластера - некоммерческое партнерство "ГЛОНАСС - регионам".

В случае получения финансирования планируется, что создание ИТС будет реализовано силами ключевых резидентов - ГК "Навигатор", телематическим оператором "Единой национальной диспетчерской системой", НТЦ "Фобос - НТ" и другими участниками объединения с орловской "пропиской".

- Навигационно-телематические системы, которыми мы занимаемся уже 20 лет, сегодня, по сути, стали базой для любой интеллектуальной транспортной системы, - рассказывает председатель Совета кластера ГЛОНАСС Александр Семкин. - Все эти годы мы осознанно и активно развивали тему ИТС. Осуществляли сотрудничество с ведущими в сфере транспорта вузами, принимали участие в отраслевых мероприятиях, выступали экспертами в рабочих группах Министерства транспорта, Национальной технологической инициативы по направлению "Автонет". Кластер стал одним из инициаторов и учредителей ассоциации "Цифровая Эра Транспорта", которая активно поддерживает площадки "ИТС России" и "ИТС регионам".

В прошлом году в Группе компаний "Навигатор" создан департамент ИТС, в штате которого трудятся доктор технических наук - специалист в организации дорожного движения и четыре кандидата наук, создана профессиональная научно-исследовательская база. Задача этого подразделения - проведение технических экспертиз проектов в сфере ИТС, участие в разработке научно обоснованных требований к подсистемам ИТС в регионах.

- В 2017 году в Орловском государственном университете имени Тургенева мы создали базовую кафедру ИТС, - продолжает Александр Семкин. - Совместно с университетом в течение последних двух лет провели несколько исследований пассажиропотоков на маршрутной сети города Орла и Орловского района. Приняли участие в построении транспортной модели города Орла: в наши задачи входило исследование интенсивности движения на ключевых транспортных узлах и перекрестках города. Такую же работу мы проделали для нескольких районных центров Тульской области, Белгорода и Белгородской области. Это обогатило наш опыт в разработке и создании документов транспортного планирования.

Что даст Орлу ИТС?

Сейчас в городе существует несколько разрозненных информационных подсистем, которые собирают большие данные по дорожной ситуации. Но сама дорожная ситуация далека от идеала.

Планируется начать с того, что даст видимый эффект для жителей областного центра. Будет введена в эксплуатацию автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), которая предполагает динамическое управление светофорами в зависимости от загруженности улично-дорожной сети. Для этого все ключевые перекрестки будут оснащены детекторами движения, видеокамерами, контроллерами управления - это позволит регулировать длину сигнала светофора сообразно с обстановкой на дороге. Уже сейчас есть результаты наблюдения за движением транспорта на этих ключевых узлах, определено время, когда возникают пробки, сколько времени требуется, чтобы движение нормализовалось. Соответственно выработаны модели, которые позволят изменить ситуацию.

Следующим шагом, по замыслу разработчиков, станет система контроля управления городским пассажирским транспортом, включая систему умных остановок. Для реализации этой задачи у кластера есть хороший задел, который будет использован для создания новых сервисов для пассажиров. Все ключевые остановки будут оснащены видеокамерами, которые позволят оценить количество пассажиров, ожидающих автобус или троллейбус, контролировать безопасность вокруг, определять время прихода транспорта. Эта и другая информация будет поступать в бесплатное мобильное приложение, которое даст пассажиру возможность отследить идущие в нужную сторону маршрутки и оценить их заполненность пассажирами.

Разработчики называют эту функцию приложения "система светофор" - человек видит маршрутку, отмеченную красным цветом, - значит, мест нет. Желтым - есть немного. Зеленым - достаточно мест, и сможет решать - ехать ли побыстрее, но стоя, или чуть-чуть подождать и добраться до места в более комфортных условиях. Для водителей это тоже будет работать: если водитель знает, что его автобус полон, а на следующей остановке никого нет, он может не торопиться. Умные остановки будут оснащены информационными табло и кнопкой SOS, то есть включены в систему "Безопасный город". Кроме этого, проект нацелен на решение проблем и городской экологии: предусмотрены датчики, которые позволят наблюдать в динамике тепловую карту загрязнений атмосферы, и также будет установлена сеть метеодатчиков.

Отдельный, очень важный момент, который в рамках проекта ИТС также будет решаться силами кластера ГЛОНАСС, - обеспечение информационной безопасности программно-аппаратных комплексов, которые войдут в его состав и всей системы в целом. Учет всех требований информационной безопасности - обязательное условие Минтранса, потому что управление транспортными потоками - это стратегически важное дело в жизни городов. В рамках Всемирного экономического форума обсуждались глобальные риски в 2020 году. Кибератаки названы второй по актуальности проблемой наступающего десятилетия.

Здесь у кластера есть очевидное преимущество: Научно-технический центр "Фобос-НТ", один из его участников, не только занимается решением проблем информационной безопасности, но и получил в марте этого года аккредитацию как исследовательская лаборатория ФСТЭК России.

Стоит отметить, что в стране таких лабораторий немного. Они проводят сертификационные испытания средств защиты информации и по их результатам оформляют технические заключения и протоколы.

Любая компания, которая хочет сертифицировать свое программное обеспечение как средство защиты информации, обязана начать этот путь с испытаний в лаборатории, где специалисты определят, выполнены ли в этом решении требования защиты и безопасности информации. Далее результаты отравятся в орган по сертификации и только после этого в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю.

- Для нас аккредитация в качестве испытательной лаборатории - серьезный шаг вперед. Это подтверждение наших высоких профессиональных компетенций, - рассказывает генеральный директор НТЦ "Фобос-НТ" Андрей Гусаров. - Сейчас у нас уже находятся на испытании несколько решений крупных российских разработчиков программного обеспечения. Наша лаборатория открыта для всех ИТ-компаний, программному обеспечению которых необходима сертификация в качестве средства защиты информации.

Вопрос привлечения и подготовки кадров - один из приоритетных. Фото: Надежда Рипинская

Резиденты кластера ГЛОНАСС с появлением этой лаборатории получат возможность сертифицировать свои разработки на предмет защиты информации непосредственно в кластере. С учетом этого опыта можно надеяться, что и единая цифровая платформа управления транспортной системой города Орла станет еще одним программным продуктом внутрикластерной кооперации.

Инвестиции в будущее

Большое внимание в деятельности кластера уделяется вопросам подготовки молодых кадров и привлечения их в действующие проекты. Практически все наиболее крупные резиденты создают базовые кафедры и реализуют совместные с вузами проекты.

Так, Группа компаний "НАВИГАТОР" совместно с Орловским госуниверситетом им. И. С. Тургенева не только создала базовую кафедру по ИТС, но и провела в Орле, Москве и Рязани три студенческих хакатона - чемпионата междисциплинарных команд, где задачей ставится решение реальной производственной проблемы. Хакатоны показали потенциал такого формата взаимодействия. Наиболее перспективные орловские студенты были привлечены для дальнейшей работы на базе предприятия.

На базе опытного полигона ОГАУ им. Парахина - ООО "Интеграция" участники кластера совместно с университетом развернули испытательный полигон по внедрению цифровых технологий в финансово-хозяйственную деятельность аграрных предприятий. На полигоне тестируется система комплексного управления сельхозпредприятием, введена в эксплуатацию автоматическая метеостанция, сельхозтехника оснащена навигационно-телематическим оборудованием. Как отмечает руководитель компании "Фарватер" Евгений Рузанов, таким образом идет апробация отечественных решений по применению технологий высокоточного позиционирования в сельском хозяйстве. Совместно с агроуниверситетом проведена работа по созданию на территории Орловской области Центра компетенций по цифровому сельскому хозяйству.

Не менее активно сотрудничают с вузами и иногородние резиденты кластера. В Белгородском ГАУ при поддержке компании "ЦентрПрограммСистем" несколько лет работает "Центр прогрессивных технологий в земледелии". Основные направления работы центра - это разработка и распространение опыта использования современных технологий прецизионного земледелия, апробация и внедрение на опытных полях агроуниверситета беспилотных технологий в земледелии, обучение студентов агрономического, инженерного, технологического и экономического факультетов применению программно-аппаратных комплексов.

Также в марте этого года на базе компании "ЦентрПрограммСистем" была создана кафедра цифровой трансформации Белгородского государственного университета.

- Создание этой кафедры для нас - серьезный шаг вперед в работе с вузами. Уже много лет подряд в ИТ-сообществе говорят о необходимости интеграции программ высшего образования в работающие бизнес-проекты, об острой необходимости обучения студентов на современных цифровых платформах, предоставлении им доступа к новейшим технологиям и продуктам. Кафедра цифровой трансформации должна будет решать именно эти актуальные задачи, - поясняет генеральный директор компании "ЦентрПрограммСистем" Виктор Кононов.

Так же активно с инженерными и аграрными вузами взаимодействует московский резидент кластера ГЛОНАСС - компания "Фарватер", создавшая ряд кафедр в разных городах. Работа с вузами сейчас идет дистанционно.

Сегодня, несмотря на сложности текущей обстановки, большинство резидентов продолжают свою работу, перейдя на дистанционный режим.

- Мы не снижаем активности, продолжаем научно-исследовательские проекты, производство работает, выполняем обязательства перед всеми нашими заказчиками и партнерами. Однако нас не может не беспокоить высокая волатильность валют (многие электронные компоненты мы закупаем за рубежом), платежеспособность потребителей наших решений, а также перспективы работы по госпрограммам - будут ли они продолжены. Естественно, хотелось бы получить от государства ту поддержку, которая сейчас обсуждается в профильных для ИТ-сектора министерствах, - комментирует ситуацию Александр Семкин.

В ситуации кризиса, вызванного падением цен на нефть и пандемией коронавируса, компании кластера стараются в первую очередь сохранить коллективы и производства, хотя, как отмечают большинство резидентов, рынок высоких технологий не останется в стороне от общих неутешительных тенденций. Именно поэтому кластер ГЛОНАСС одним из направлений работы видит возможность участия в проектах, где заказчиком выступает государство - как основной драйвер технологического развития.