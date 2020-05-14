Москва выделит часть тестов на антитела к коронавирусу жителям Подмосковья

Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Часть тестирований на определение антител к коронавирусу Москва выделит для жителей Подмосковья. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- По решению мэра Москвы и губернатора Московской области определенный объём тестирования будешь выделен для жителей области, - сказала она.

Новый метод тестирования - иммуноферментный анализ - позволит ежедневно делать до 150 тысяч исследований. Это в 3,5 раза больше, чем делают в столице сейчас методом ПЦР. Как ранее заявил мэр столицы Сергей Собянин, к новому виду тестирования город приступит уже на этой неделе.