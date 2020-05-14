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14.05.2020 21:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кровь расскажет

Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 103(8157)
Завтра, 15 мая, Москва запускает новое исследование популяционного иммунитета к COVID-19. Программа массовая и бесплатная для ее участников. 70 тысячам москвичей уже разосланы приглашения принять в ней участие - то есть сдать кровь из вены на иммуноферментный анализ в одной из 30 городских поликлиник. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге.
О старте нового тестирования мэр столицы рассказал жителям в своем блоге. Фото: РИА Новости, mos.ru О старте нового тестирования мэр столицы рассказал жителям в своем блоге. Фото: РИА Новости, mos.ru
О старте нового тестирования мэр столицы рассказал жителям в своем блоге. Фото: РИА Новости, mos.ru

Он рассказал, что эти поликлиники город оборудовал автоматическими анализаторами крови. В каждой из них открыты по два процедурных кабинета. Как рассказали "РГ" в пресс-службе заммэра по социальным вопросам Анастасии Раковой, тестирование поможет выяснить, переболел ли человек уже коронавирусной инфекцией, имеет ли антитела к ней, или, может быть, напротив, болезнь у него находится только в начальной стадии и ему нужна врачебная помощь. Всю эту информацию занесут в электронную карту москвича, что поможет врачам лучше понимать любые изменения в его здоровье.

Собянин: На данный момент обязательных предписаний носить перчатки на улице нет

Собянин пишет, что новая скрининговая программа призвана обследовать максимальное количество москвичей. Поэтому каждые несколько дней очередные 70 тысяч горожан будут получать приглашения на сдачу анализа. Им останется лишь записаться онлайн, перейдя по указанной в СМС ссылке. На селекторном совещании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое Сергей Собянин провел в четверг с городским клиническим комитетом по COVID-19, он сказал, что эта программа поможет городу выйти на следующий уровень качества и количества тестирований. Москва уже сейчас может проводить до 100 тысяч в сутки тестов на определение антител. "Конечно, для этого еще требуется большая работа, но технические возможности сегодня уже есть, - отметил мэр. - В последующем у нас появятся возможности нарастить до 200 тысяч тестов в сутки".

70 тысяч москвичей уже получили приглашение принять участие в новом тестировании

Он напомнил, что и без этого Москва уже является лидером среди мировых городов по тестированию. Массовое же внедрение ИФА-диагностики выведет столицу в безусловные лидеры в этом вопросе. Причем определенный объем тестирований Москва готова предоставить и жителям Подмосковья.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Говоря и значимости нового тестирования, мэр подчеркнул, что оно существенно шире его чисто медицинского значения: "Это важнейшие сведения, которые необходимы не только для своевременного лечения людей, но и для определения тактики и стратегии работы всей медицинской системы города. Они нужны и чтобы адекватно принимать решения, связанные в том числе и с ограничительными мерами, с работой промышленности, строительства, науки, торговли, сферы услуг и так далее". А в своем блоге напишет: "Решения о введении и отмене ограничений, связанных с пандемией коронавируса, - самые трудные, которые мне приходится принимать за всю свою жизнь. Цена этих решений - жизни и здоровье людей". И, обращаясь к москвичам, заключит: "Прошу вас, дорогие друзья, максимально ответственно относиться к приглашениям прийти в поликлинику и пройти ИФА-тест. Тем самым вы внесете свой вклад в приближение победы над коронавирусом".

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