Двадцатая по счету акция стартовала в апреле большим онлайн-марафоном. За двенадцать часов, что он длился, к нему присоединились более пяти тысяч человек. Еще один марафон намечен на 16 мая. Он начнется в 11.00, а завершится после 22.00. Москвичи смогут заглянуть в старинные особняки столицы и "прогуляться" по разным европейским городам.

Первая прогулка запланирована на 11.15: гид Ольга Тарасова расскажет о лучших смотровых площадках российской столицы. Экскурсовод Анастасия Острецова в 15.30 покажет достопримечательности Лейпцига, а в 18.00 Анастасия Соколова проведет по улочкам острова Сен-Луи, расположенного в центре Парижа. Она покажет мост Луи-Филиппа и городскую ратушу. В 22.10 журналист Филипп Смирнов прочитает отрывки из книги "Красная Москва" 1920 года. Пока же все желающие могут смотреть лекции, участвовать в конкурсах и квестах.