Под Костромой сожгли ювелирный завод

Полиция в Костромской области задержала подозреваемого в поджоге ювелирного завода. По предварительным данным, ущерб от пожара составил около 12 миллионов рублей.

Сообщение о пожаре на ювелирном заводе, расположенном на улице Советской в поселке ювелиров Красное-на-Волге, поступило в полицию в ночь на 12 мая. Когда оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, то пришли к выводу, что пожар возник не случайно: здание завода подожгли.

- По подозрению в совершении поджога сотрудниками управления уголовного розыска и красносельскими оперативниками был задержан 30-летний работник предприятия, - рассказал представитель регионального УМВД Александр Дугарев.

В разговоре с полицейскими задержанный признался, что около двух часов ночи под покровом темноты он тайно проник на территорию завода. Подкравшись к зданию, он разбил окно и вылил туда бензин из принесенных с собой бутылок, а затем бросил зажженную спичку.

На предприятии считают, что поводом для поджога могла стать назначенная на ювелирном производстве инвентаризация. Не исключено, что при помощи огня подозреваемый пытался скрыть допущенную недостачу. Однако, готовясь к преступлению, злоумышленник не учел того, что на территории ювелирного были установлены видеокамеры, которые зафиксировали происходящее.

Пожар на ювелирном заводе причинил владельцам производства многомиллионный ущерб. Его сумма сейчас уточняется. В огне погибло множество драгоценностей с ювелирными вставками. Кроме готовой продукции огонь повредил здание завода.

По данным МЧС, на борьбу с огнем у сотрудников Красносельского пожарно-спасательного гарнизона ушло около 40 минут. Во время пожара никто из людей не пострадал.

Сейчас по факту поджога ювелирного производства проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит до пяти лет заключения. Кроме того, злоумышленнику придется возместить нанесенный работодателю материальный ущерб.