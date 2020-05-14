Под Тулой убили собак из монастырского приюта

По поручению Генеральной прокуратуры РФ начата проверка обстоятельств гибели животных из приюта Свято-Казанского монастыря в Тульской области.

В надзорное ведомство обратилась президент Центра защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова. Она рассказала, что в ночь на 16 марта из монастырского приюта вывезли порядка 60 собак. Инициатором стал священник местного храма Андрей Демин, животных вывезли вопреки мнению настоятельницы монастыря.

"Работавшим в приюте волонтерам сказали, что собак пристроили в хорошие руки, а полиции - что случилось чудо и собаки улетели", - пишет Новожилова. Ее слова приводит "Интерфакс".

Позже пропавших животных стали находить в радиусе 30-40 километров от обители - живых и мертвых. На текущий момент найдено 26 живых собак и 6 мертвых - с пулевыми ранениями.

7 мая возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).