РПЦ открыла 96 "горячих линий" для помощи нуждающимся

96 горячих линий в России, Беларуси, Киргизии, Казахстане и Узбекистане при епархиях РПЦ принимают просьбы о помощи от всех нуждающихся во время пандемии коронавируса. Горячие линии действуют как в крупных городах - Москва, Алма-Ата, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тюмень, Казань, так и в небольших - Серов, Ахтюбинск, Балашов, Армавир и во многих других. Список горячих линий опубликован на сайте Синодального отдела по благотворительности РПЦ.

Обратиться за помощью по телефону горячей линии могут все, вне зависимости от вероисповедания, гражданства и национальности.

- Мы все переживаем непростой период, но особенно тяжело приходится пожилым и одиноким людям, многодетным и неполным семьям, - сказал председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон. - Радостно, что в больших и маленьких городах священники, добровольцы, сестры милосердия готовы помогать нуждающимся - дежурить на телефоне, привозить продукты и лекарства, поддерживать и утешать людей.

Количество обращений за последний месяц увеличилось в два раза. Из-за увеличения числа просьб о помощи социальный отдел Калининградской епархии перешел на круглосуточный режим работы. Почти 2000 человек за апрель обратились за помощью в социальный отдел Челябинской епархии. Южно-Сахалинская епархия в месяц помогает более 1000 нуждающимся.

Также растет число добровольцев, которые присоединились к благотворительной работе во время пандемии. Например, в Армавире число добровольцев увеличилось в три раза, в Калининграде - почти в два раза.