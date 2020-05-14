Собянин: Нагрузка на коронавирусные стационары снижается

Поток тяжелых больных, которые поступают в коронавирусные стационары Москвы понемногу идет на спад. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Количество людей, которые поступают в наши больницы в тяжелом состоянии, снижается, а количество выписываемых, наоборот, увеличивается. В результате нагрузка на конный фонд у нас уменьшается, - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Он назвал текущую динамику "замечательной историей" и выразил надежду, что ситуация будет стабилизироваться и дальше.