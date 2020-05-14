Студенты техникума создали настольную игру об истории культурной Москвы

Учащиеся сделали серию открыток и настольную игру, посвященные истории культурной Москвы в 1930-1950-е годы. Эти материалы будут направлены в центры "Московского долголетия", а также в ряд столичных школ. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента образования столицы.

Учащиеся техникума креативных индустрий им. Красина в течение полугода готовили исследовательский проект "Даниловский район в годы Великой войны 1939-1945". Собрав редкие фотографии и исторические справки, студенты дизайнерского факультета визуализировали историю о культурной жизни Москвы в 1930-50-е годы. Проект представлен в виде настольной игры для двух-шести игроков, а открытки с достопримечательностями служат в ней подсказкой. Правила простые - участникам необходимо найти определенный маршрут по карте (игровому полю), выполняя различные задания - историческую викторину и логические задачи.

"Ребята показали, как люди, несмотря ни на что, старались радоваться жизни, сохраняли и делились культурным наследием. Мы планируем изготовить достаточное количество экземпляров настольной игры в рамках учебно-производственной работы и передать их в школы Даниловского района, а также участникам программы "Московского долголетия"", - отметила директор Техникума Лиана Табатадзе.