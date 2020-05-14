В Белгородской области умер девятый пациент с COVID-19

В Белгородской области зафиксировали девятую смерть пациента с коронавирусом. Как сообщили в департаменте здравоохранения и социальной защиты населения области, скончалась 58-летняя жительница Ракитянского района.

Всего в регионе выявили 994 случая COVID-19, из них 52 - за последние сутки.

Сейчас на лечении в стационаре находятся 250 человек, еще 471 - лечится дома под наблюдением медиков. Девять пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Выздоровели 264 человека: 155, лечившихся амбулаторно, и 109 - стационарно.