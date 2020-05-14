В Москве мошенник украл 23 млн рублей под предлогом продажи масок

Дерзкую и весьма крупную аферу провернул мошенник в Москве. Явный признак мошенничества был в том, что оплата поставки товара производилась наличными деньгами. И это при том, что речь шла не о тысячах, а о сотнях миллионов рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленник от лица фирмы по производству медицинских изделий заключил с индивидуальным предпринимателем договор на поставку около двух миллионов медицинских масок. В качестве оплаты покупатель в присутствии продавца внес 23 миллиона 700 тысяч рублей в арендованную банковскую ячейку одного из коммерческих банков в центре столицы. Ключ от ячейки с деньгами остался у потерпевшего. Планировалось, что он отдаст его продавцу сразу после отгрузки товара. Однако условия договора продавец не выполнил - маски переданы не были. А когда коммерсант вернулся в банк, то обнаружил, что деньги пропали.

Оперативники выяснили, что мошенник вместе с неустановленными пока лицами арендовал эту банковскую ячейку заранее, готовя аферу. И, разумеется, изготовил дубликат ключа. Спустя несколько часов после заключения сделки он снова вернулся в банк. Дальше - все просто. Открыв ячейку запасным ключом, мужчина забрал деньги и передал их подельникам.

Мошенника задержали сотрудниками отдела уголовного розыска Управления внутренних дел по Центральному административному округу Главного управления МВД России по Москве в его съемной квартире в столице. Он взят под стражу.