В Москве один человек погиб при пожаре в элитной сталинке

Один человек погиб во время пожара в сталинском доме на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передает ТАСС.

Открытое горение на балконах с 5 по 7 этаж уже ликвидировано, уточняет агентство. Сведения о площади пожара и о пострадавших пока не опубликованы.

Как уже писала "РГ", пожар произошел в доме № 32 на Фрунзенской набережной. Этот дом считается элитной сталинкой, в нем, например, жил актер Георгий Бурков - квартира была подарком партийной элиты. Пожар в сталинке начался сегодня днем. По неофициальным данным, к сильному возгоранию привел брошенный на балкон окурок.