В Подмосковье грабители напали на полицейских

Серьезные травмы получил полицейский при попытке задержания двух грабителей в магазине подмосковного Ногинска. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Как рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, утром в четверг во время патрулирования сотрудников ДПС остановил охранник частного предприятия "Дельта". Он сообщил, что в магазине сработала сигнализация, и попросил полицейских помочь ему.

"Охранник и полицейские проследовали по указанному адресу, где обнаружили двух мужчин в масках, вооруженных ломом и отверткой. При задержании злоумышленники оказали сопротивление, нанесли телесные повреждения одному из правоохранителей", - сказала Петрова.

В ответ полицейские применили табельное оружие, но грабителям удалось скрыться. Полицейский доставлен в больницу. В настоящее время ведется розыск преступников. ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).