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14.05.2020 14:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье грабители напали на полицейских

Текст: Ирина Огилько

Серьезные травмы получил полицейский при попытке задержания двух грабителей в магазине подмосковного Ногинска. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Как рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, утром в четверг во время патрулирования сотрудников ДПС остановил охранник частного предприятия "Дельта". Он сообщил, что в магазине сработала сигнализация, и попросил полицейских помочь ему.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"Охранник и полицейские проследовали по указанному адресу, где обнаружили двух мужчин в масках, вооруженных ломом и отверткой. При задержании злоумышленники оказали сопротивление, нанесли телесные повреждения одному из правоохранителей", - сказала Петрова.

В ответ полицейские применили табельное оружие, но грабителям удалось скрыться. Полицейский доставлен в больницу. В настоящее время ведется розыск преступников. ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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