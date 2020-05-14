В Рязанской области пыльные бури уничтожили посевы

В Рязанской области ранее невиданные пыльные бури уничтожили более четверти посевов сахарной свеклы. Специалисты не исключают объявления ЧС.

Пыльные бури - явление, не характерное для Рязанской области. Однако этой весной их фиксировали уже трижды - 22 апреля, 1 мая и 12 мая, сообщает сайт регионального минсельхоза.

Пыльные бури с порывами ветра до 25 метров в секунду частично уничтожили посевы сахарной свеклы и рапса в Александро-Невском районе. Сахарная свекла - первая культура в регионе, сев которой полностью завершен. Об этом пресс-служба минсельхоза сообщила 12 апреля. Ее посевы составляют чуть более пяти тысяч гектаров. Помимо Александро-Невского района, свеклу сеют также хозяйства Сасовского района.

От опасного гидрометеорологического явления пострадали более четверти всех посевов сахарной свеклы. Так, их гибель уже зафиксирована в трех хозяйствах на площади более 1,5 тысячи гектаров. Об объемах нанесенного природным катаклизмом ущерба не сообщается - его еще предстоит оценить, но уже известно, что речь идет об убытках в несколько миллионов рублей. Сейчас агрономы и метеорологи выясняют масштабы бедствия. После этого будет приниматься решение об объявлении чрезвычайной ситуации.