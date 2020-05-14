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14.05.2020 17:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В столице возобновились реставрационные работы на архитектурных памятниках

Текст: Ирина Огилько

После снятия ограничения на проведение строительных работ, в столице возобновилась реставрация памятников истории и культуры. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

По данным департамента, на всех объектах специалисты соблюдают необходимую дистанцию, масочный и перчаточный режимы и другие меры предосторожности.

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- Все реставрационные работы были остановлены примерно месяц назад, и, конечно, инвесторы очень ждали возможности их продолжить. Сейчас они планомерно и постепенно начинают вновь запускать этот процесс. Мы следим за ходом работ и их соответствием утвержденным проектам, - рассказывает руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. - Из новшеств - теперь специалисты обязаны работать в масках и перчатках, а также соблюдать дистанцию. Такие меры для реставраторов не являются каким-то препятствием и не осложняют работу. Средства индивидуальной защиты и до введения ограничительных мер были привычной униформой для работников нашей отрасли.

Как отметили в департаменте, некоторые работы не прекращались и во время ограничительных мер. Так, специалисты работали над проектами реставрации из дома.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Мы продолжили работы по скульптурным композициям на доме N37 по Ленинскому проспекту. Площадь объекта небольшая - это двухэтажная площадка башни дома, где расположены 8 скульптур, поэтому одновременно у нас трудится максимум 8 человек. Это позволяет соблюдать необходимую социальную дистанцию. Все работают в масках и перчатках, а начальник смены следит за тем, чтобы специалисты их своевременно меняли", - рассказал Дмитрий Стадник, заместитель подрядной организации, проводящей работы. Сократили число специалистов, работающих на объектах и другие реставрационные мастерские. Так вместо 200 специалистов, начали 50 специалистов работать на реставрации 9-й классической гимназии имени Ивана и Александры Медведниковых в Староконюшенном переулке (д.18).

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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