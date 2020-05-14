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14.05.2020 13:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В столичном "Парке Яуза" проложат марафонский маршрут

Текст: Ирина Огилько

На благоустраиваемой территории на северо-востоке Москвы, где создается новый "Парк Яуза" проложат марафонский маршрут. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

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Напомним, что парк начали создавать в прошлом году, так были благоустроены территории в районе Заповедной улицы, проезда Шокальского, территория вдоль реки Яузы. Здесь были проложлены экотропы, сделана набережная, созданы смотровые площадки, восстановлено уникальное концертное пространство под открытым небом "Певческое поле". В этом году работы продолжатся вдоль набережной реки Чермянки. Здесь, по проекту департамента капремонта столицы, планируется обустроить набережную, сделать освещение, на территории обустроить детские и спортивные площадки, беседки для отдыха и многое другое. Особенностью парка станет первый марафонский маршрут. Он будет располагаться на территории Москвы и Подмосковья, создадут его в 2021 году. "В рамках проекта предусмотрен 42-километровый марафонский маршрут, который пройдет по берегам рек Яузы и Чермянки", - цитирует пресс-служба Москомархитектуры слова главного архитектора столицы Сергея Кузнецова. - Из запланированных работ выполнено около 60 процентов проектных работ и около 40 процентов строительно-монтажных".

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Напомним, что "Парк Яуза" включает в себя более 600 га пойменных территорий. Он реализуется в рамках программы "Мой район". Согласно планам, планируется создать единое парковую территорию вдоль рек Яуза и ее притоков - рек Чермянка, Ичка и Лихоборка, при этом сохранив уникальную флору и фауну территории.

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