В ТиНАО спасатели сняли женщину с парапета на 9 этаже

Утром 14 мая на пульт диспетчерской службы поступила заявка: в поселении Внуковское на Омской улице женщина сидит на парапете, предназначенном для кондиционеров, на уровне 9-го этажа, есть угроза падения с высоты. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"На место происшествия выслали дежурную смену ПСО N303 Пожарно-спасательного центра Москвы под руководством старшего дежурной смены А. Никитина, - рассказали в пресс-службе. - По словам заявителей, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, доступа в квартиру не было.

Пожарные установили автолестницу, с помощью которой смогли добраться до пострадавшей. После беседы с женщиной, ее удалось снять с парапета и передать бригаде скорой помощи.

Никто не пострадал.