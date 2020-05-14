За два дня за нарушение масочного режима в Москве оштрафованы 198 человек

Большинство пассажиров столичного метрополитена соблюдают введенный в Москве масочный режим. Однако за два дня его действия за нарушение оштрафовали уже 198 человек, сообщили РИА Новости в ГКУ "Организатор перевозок".

Напомним, с 12 мая в общественном транспорте Москвы и области, а также в магазинах, аптеках и прочих торговых точках запрещено появляться без медицинских масок и перчаток. Примерно 98% пассажиров соблюдают это требование. Контролируют исполнение режима в общественном транспорте сотрудники "Организатора перевозок", которые проводят выборочные проверки даже в вагонах метро.