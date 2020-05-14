На Чукотке двух пропавших детей нашли мертвыми

На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели двух братьев шести и семи лет (часть 3 статьи 109 УК РФ). Заявление о пропаже мальчиков в поселке Беринговский поступило в полицию 13 мая. Накануне они ушли гулять и не вернулись.

"В ходе проведенных поисковых мероприятий дети были обнаружены без признаков жизни в сугробе, расположенном неподалеку от их дома, под слоем снега", - сообщает следственное управление СК РФ по округу.

Точную причину смерти братьев установит судебно-медицинская экспертиза.

Справка "РГ"

Беринговский - поселок городского типа в Анадырском муниципальном районе Чукотки. Расположен в 200 километрах от Анадыря.