На МКС доставили путеводитель по Камчатке

В библиотеку Международной космической станции доставили современный путеводитель по Камчатскому краю. Об этом на своей странице в Instagram сообщил врио губернатора региона Владимир Солодов.
"Он поможет экипажу на борту российского сегмента в проведении эксперимента "Ураган" при наблюдении за полуостровом из космоса", - написал глава края.
Фотографию книги на орбите сделал космонавт, Герой России Олег Артемьев. Он находится на МКС в 63 длительной экспедиции.
Камчатка - регион с удивительной природой, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Здесь находится Долина Гейзеров - единственное в Евразии и одно из самых больших гейзерных полей в мире, свыше 300 вулканов, уникальные вулканические озера.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Современный путеводитель по Камчатке доставлен в библиотеку Международной космической станции. Он поможет экипажу на борту российского сегмента в проведении эксперимента «Ураган» при наблюдении за полуостровом из космоса. Камчатка - уникальное заповедное место. Здесь человек научился мирно сосуществовать со стихией и изучать природные процессы - извержения вулканов и землетрясения. Ежегодно сотни тысяч туристов со всего мира посещают природный «бриллиант» России (с), чтобы окунуться в этот первозданный дикий мир, практически нетронутый цивилизацией. Фото путеводителя на орбите поделился наш 👨🚀 космический друг, космонавт, Герой Российской Федерации Олег Артемьев @olegmks Автор этих удивительных космофотографий космонавт Иван Вагнер @ivan_mks63 , который в данный момент находится на МКС в 63 длительной экспедиции. #роскосмос #мкс