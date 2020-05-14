На МКС доставили путеводитель по Камчатке

В библиотеку Международной космической станции доставили современный путеводитель по Камчатскому краю. Об этом на своей странице в Instagram сообщил врио губернатора региона Владимир Солодов.

"Он поможет экипажу на борту российского сегмента в проведении эксперимента "Ураган" при наблюдении за полуостровом из космоса", - написал глава края.

Фотографию книги на орбите сделал космонавт, Герой России Олег Артемьев. Он находится на МКС в 63 длительной экспедиции.

Камчатка - регион с удивительной природой, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Здесь находится Долина Гейзеров - единственное в Евразии и одно из самых больших гейзерных полей в мире, свыше 300 вулканов, уникальные вулканические озера.