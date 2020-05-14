На МКС доставили путеводитель по Камчатке

Новости

В Японии досрочно отменят режим ЧС в 39 регионах страны 08:38
Как продлить разрешение на парковку в Москве 08:36
ООН: Пандемия COVID-19 сократит мировую экономику на 3,2% в этом году 08:24
В Чите сильный ветер повредил крыши более 20 школ и детских садов 08:14
Цена на электрический Jaguar I-Pace в России рухнула из-за отмены пошлин 08:10
Тейшейра победил Смита в главном поединке турнира UFC в Джексонвилле 08:05
В Индии скоростной автобус сбил грузовик с рабочими 08:03
GM работает над сверхдинамичным и неубиваемым пикапом 08:01
В СНБО сообщили об угрозе дефицита воды на Украине 07:55
В Приамурье завершили ремонт моста через Зею 07:55
Глава UFC: Все мои мысли сейчас с семьей Нурмагомедовых 07:43
Академик РАН допустил вакцинацию от COVID-19 по особой схеме 07:36
Жителям Свердловской области официально разрешили гулять 07:32
В Якутске коронавирус выявлен у воспитанника детского сада 07:30
Генеральный директор ВТО может досрочно оставить свой пост 06:54
Генсек ООН заявил о важности психологической поддержки в период пандемии 06:37
В Приморье из-за COVID-19 перенесли кинофестиваль "Меридианы Тихого" 06:32
Жители Курил ощутили двухбалльное землетрясение 06:29
Нацпарки Йеллоустон и Гранд-Каньон готовятся вновь принимать гостей 06:12
Десять российских школьников вернутся из США вывозным рейсом 05:49
Врача поразило стремительное ухудшение состояния больного при COVID-19 05:47
Гуманитарная помощь из России впервые направлена в провинцию Хасеке 05:32
В Приморье на границе с КНР скопилось 300 грузовиков 05:30
В Якутии проверят видео с прыгающими по льдинам детьми 05:16
Летевший из Китая на Кипр лайнер сел в Москве из-за действий Турции 05:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
14.05.2020 04:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На МКС доставили путеводитель по Камчатке

Текст: Юлия Гарднер

В библиотеку Международной космической станции доставили современный путеводитель по Камчатскому краю. Об этом на своей странице в Instagram сообщил врио губернатора региона Владимир Солодов.

Фото: instagram.com/ivan_mks63
Извержение вулкана на Камчатке сфотографировали с борта МКС

"Он поможет экипажу на борту российского сегмента в проведении эксперимента "Ураган" при наблюдении за полуостровом из космоса", - написал глава края.

Фотографию книги на орбите сделал космонавт, Герой России Олег Артемьев. Он находится на МКС в 63 длительной экспедиции.

Камчатка - регион с удивительной природой, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Здесь находится Долина Гейзеров - единственное в Евразии и одно из самых больших гейзерных полей в мире, свыше 300 вулканов, уникальные вулканические озера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Современный путеводитель по Камчатке доставлен в библиотеку Международной космической станции. Он поможет экипажу на борту российского сегмента в проведении эксперимента «Ураган» при наблюдении за полуостровом из космоса. Камчатка - уникальное заповедное место. Здесь человек научился мирно сосуществовать со стихией и изучать природные процессы - извержения вулканов и землетрясения. Ежегодно сотни тысяч туристов со всего мира посещают природный «бриллиант» России (с), чтобы окунуться в этот первозданный дикий мир, практически нетронутый цивилизацией. Фото путеводителя на орбите поделился наш 👨‍🚀 космический друг, космонавт, Герой Российской Федерации Олег Артемьев @olegmks Автор этих удивительных космофотографий космонавт Иван Вагнер @ivan_mks63 , который в данный момент находится на МКС в 63 длительной экспедиции. #роскосмос #мкс

Публикация от Владимир Солодов (@vv_solodov)

Общество Космос Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Госкорпорации построят еще 25 мусоросжигательных заводов в России
Авиакомпаниям выделено 23,4 миллиарда рублей субсидий
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Академик РАН допустил вакцинацию от COVID-19 по особой схеме
Минкомсвязь увеличила мощности работы портала госуслуг
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ