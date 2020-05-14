Студенты стали больше заниматься научной работой и творчеством

Прошло более месяца, как вузы перешли на дистанционный режим обучения. О том, как проходят в новом формате семинары и лекции, и с какими сложностями пришлось столкнуться студентам, "Российской газете" рассказала председатель Объединенного совета обучающихся Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) Карина Дыринг.

Карина, к чему было особенно трудно привыкать в новом формате обучения?

Карина Дыринг: В дистанционном образовании есть как положительные, так и отрицательные стороны. Например, многие студенты привыкли к такому распорядку дня: утром учеба, а потом все остальное. Сейчас приходится подстраиваться под другой график.

В домашних условиях вообще тяжело адаптироваться, ведь дом он и есть дом, здесь уютно, комфортно и это немного расслабляет. В целом, студенты, конечно же, стараются ответственно подходить к выполнению домашних задний, а преподаватели относятся к ним с должным вниманием, разъясняют непонятое. Однако настрой на учебу у ребят в домашних условиях несколько иной.

Но положительных сторон все же больше. Появилось время для написания различных статей, для работы над проектами, которые студенты давно хотели начать. В нашем университете много активных ребят с разносторонними интересами.

Есть возможность поучаствовать в научных конференциях, которые, кстати, уже проводят на разных кафедрах. Есть и другие проекты. Например, у нас стартовал творческий фестиваль. Можно записать свой номер и опубликовать ролик в социальной сети. Еще Объединенный совет обучающихся сейчас проводит социально-общественный конкурс "Наставник года".

У студентов есть единая образовательная платформа для дистанционного обучения, аналогичная школьной "Дневник.ру"?

Карина Дыринг: У нас есть "Система электронного обучения ТОГУ", ее можно назвать электронной платформой. У каждого студента в ней имеется личный кабинет, там преподаватели фиксируют посещаемость, качество выполнения упражнений. Система расставляет процент выполнения заданий. Это помогает оценить уровень успеваемости.

Но, с точки зрения учебной деятельности, у каждого преподавателя свой подход. Одни предпочитают держать связь со студентами через WhatsApp. Педагоги присылают задания в этот мессенджер или на электронную почту, обучающиеся могут быстро запросить дополнительную информацию, а педагог - проконтролировать учебный процесс.

А другая часть преподавателей организует онлайн-конференции в Zoom. Я сама - студентка третьего курса, мы так занимаемся. Это очень удобно, потому что ты видишь и слышишь преподавателя, тебе не нужно ждать, когда он ответит, можно напрямую задать вопрос.

Кстати, внеучебная деятельность у нас также проходит в режиме онлайн. Мы так проводим различные совещания, например, нашего оргсостава, с представителями институтов, со студентами. Есть ребята, которые занимаются в творческих коллективах, мы также "встречаемся" с ними онлайн, чтобы решить определенные вопросы.

Карина, уже известно в каком формате у студентов пройдет летняя сессия?

Карина Дыринг: Четверокурсники уже начали сдавать зачеты и экзамены, потому что им предстоит защищать дипломы. У первых-третьих курсов сессия стартует в начале июня. Скорее всего, она пройдет в режиме онлайн.

Студентам отправят тестовые контрольные задания, которые нужно будет выполнить в строго ограниченное время. На основании этого будет выставлена оценка за экзамен. На зачетах также будут теоретическая и практическая части. Я считаю, что не возникнет никаких проблем, если преподаватели станут проверять знания в режиме онлайн в формате "вопрос-ответ".

Мы стараемся, чтобы для наших студентов дистанционное обучение стало определенным опытом. Мы все оказались в такой ситуации и из нее нужно достойно выйти. Стараемся всеми силами делать так, чтобы у ребят и успеваемость не падала, и интерес к творчеству не исчезал.

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