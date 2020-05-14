В Чите сильный ветер повредил крыши более 20 школ и детских садов

В Чите из-за сильного ветра, скоростью 25-30 метров в секунду, более чем в 20 школах и детских садах повреждены или частично сорваны крыши.

Как сообщает пресс-служба администрации города, последствия урагана ликвидируют около 400 человек.

"Задействованы 19 управляющих компаний, 82 единицы техники, а также коллективы коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций", - отмечается в сообщении.

Также из-за стихии временно не работали 35 насосных станций, почти во всех районах были перебои с электроэнергией.