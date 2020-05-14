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14.05.2020 08:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чите сильный ветер повредил крыши более 20 школ и детских садов

Текст: Артем Красиков

В Чите из-за сильного ветра, скоростью 25-30 метров в секунду, более чем в 20 школах и детских садах повреждены или частично сорваны крыши.

Фото: iStock
Видео: В Чите ураган сорвал крыши с нескольких домов

Как сообщает пресс-служба администрации города, последствия урагана ликвидируют около 400 человек.

"Задействованы 19 управляющих компаний, 82 единицы техники, а также коллективы коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций", - отмечается в сообщении.

Также из-за стихии временно не работали 35 насосных станций, почти во всех районах были перебои с электроэнергией.

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