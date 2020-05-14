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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии произвели четыре подрыва льда для стабилизации паводка

Текст: Артем Красиков

В Якутии для безопасного прохождения ледохода начали производить подрывы на реке Лена от Кангаласского мыса до Намского района, сообщает сайт правительства республики.

Фото: Андрей Сорокин/ ЯСИА
Река Лена вплотную подошла к Якутску

"Толщина льда местами достигала 1,2 метра. После взрывов большие льдины, которые образовывали затор, начали двигаться. Идет стабилизация, по крайней мере, по Якутску уровень не растет, а начинает падать. Вода начинает пребывать уже в Едейцы. Накопленная масса воды позволяет надеяться на то, что ледоход двинется и дальше пойдет без серьезных проблем", - рассказал глава республики Айсен Николаев.

Кроме того, к борьбе с паводком подключили ледокол "Капитан Бабичев". Сейчас у Якутска уровень воды составляет 854 сантиметров при критическом с учетом дамбы 990 сантиметров. В пригороде столицы подтоплены 52 приусадебных дачных участка, которые находятся в пойменной части реки.

Всему населению, чьи дома находятся в зоне возможного затопления, рекомендовано покинуть жилище. Уже развернуты три пункта временного размещения граждан вместимостью более 300 человек. Планируется подготовка 231 ПВР на 23 тысячи мест.

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