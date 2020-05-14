В Якутии произвели четыре подрыва льда для стабилизации паводка

В Якутии для безопасного прохождения ледохода начали производить подрывы на реке Лена от Кангаласского мыса до Намского района, сообщает сайт правительства республики.

"Толщина льда местами достигала 1,2 метра. После взрывов большие льдины, которые образовывали затор, начали двигаться. Идет стабилизация, по крайней мере, по Якутску уровень не растет, а начинает падать. Вода начинает пребывать уже в Едейцы. Накопленная масса воды позволяет надеяться на то, что ледоход двинется и дальше пойдет без серьезных проблем", - рассказал глава республики Айсен Николаев.

Кроме того, к борьбе с паводком подключили ледокол "Капитан Бабичев". Сейчас у Якутска уровень воды составляет 854 сантиметров при критическом с учетом дамбы 990 сантиметров. В пригороде столицы подтоплены 52 приусадебных дачных участка, которые находятся в пойменной части реки.

Всему населению, чьи дома находятся в зоне возможного затопления, рекомендовано покинуть жилище. Уже развернуты три пункта временного размещения граждан вместимостью более 300 человек. Планируется подготовка 231 ПВР на 23 тысячи мест.