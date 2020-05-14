В Якутии проверят видео с прыгающими по льдинам детьми

В Якутии следователи начали проверку видеозаписи, на которой женщина и двое детей прыгают по льдинам.

Кадры появились в соцсети и быстро распространились в средствах массовой информации.

"Молодая женщина и двое детей в условиях густого ледохода на природном водоеме ведут опасную игру - перепрыгивают по льдинам, подвергаясь опасности падения в воду", - говорится в сообщении республиканского СУ СК РФ.

В рамках проверки правоохранители узнают, достоверны ли указанные в подписи к ролику сведения, и дадут оценку действиям снятой на видео женщины.

Между тем пользователи, посмотревшие видеокадры, уже раскритиковали взрослую героиню истории за безответственное поведение.