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14.05.2020 05:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии проверят видео с прыгающими по льдинам детьми

Текст: Юлия Гарднер

В Якутии следователи начали проверку видеозаписи, на которой женщина и двое детей прыгают по льдинам.

Фото: Андрей Сорокин/ ЯСИА
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Кадры появились в соцсети и быстро распространились в средствах массовой информации.

"Молодая женщина и двое детей в условиях густого ледохода на природном водоеме ведут опасную игру - перепрыгивают по льдинам, подвергаясь опасности падения в воду", - говорится в сообщении республиканского СУ СК РФ.

В рамках проверки правоохранители узнают, достоверны ли указанные в подписи к ролику сведения, и дадут оценку действиям снятой на видео женщины.

Между тем пользователи, посмотревшие видеокадры, уже раскритиковали взрослую героиню истории за безответственное поведение.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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