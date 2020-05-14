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14.05.2020 07:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутске коронавирус выявлен у воспитанника детского сада

Текст: Ольга Журман

В Якутске у воспитанника дежурного детского сада выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба правительство республики.

Управление Роспотребназдора субъекта выдало предписание закрыть детсад на дезинфекцию.

Фото: iStock
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Родители ребенка, который после майских праздников садик не посещал, обратились к врачу 12 мая. Теперь дети и сотрудники детского сада изолированы на дому и взяты под медицинское наблюдение.

В это учреждение ходили дети медиков, сотрудников правоохранительных органов и других работников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Всего 74 малыша от двух до семи лет.

По данным оперативного штаба при правительстве региона, всего в республике зарегистрировано 687 случаев COVID-19. За минувшие сутки выявлено 35 новых случаев, в обсерваторах находятся 570 человек. 175 пациентов выздоровели, четверо скончались.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Распространение коронавируса COVID-19

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