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14.05.2020 05:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приморье на границе с КНР скопилось 300 грузовиков

Текст: Ольга Журман

В пункте пропуска Пограничный на границе с Китаем в Приморском крае выстроились очереди из сотен грузовых машин. На территорию соседнего государства проходят лишь десять грузовиков в сутки, что крайне мало.

По словам директора Владивостокского филиала ФГКУ "Росгранстрой" Игоря Хрущева, 12 мая в пограничном с Приморьем китайском городе Суйфэньхэ после пересечения российско-китайской границы при тестировании на COVID-19 был выявлен российский водитель с положительным результатом на вирус. Из-за этого китайская сторона до 15 мая уменьшила количество пропускаемых с территории РФ грузовых машин с 30 до 15, объяснив это возможностями по обработке ГТС из-за коронавируса.

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- Правительство Приморья держит ситуацию на контроле, мы находимся в контакте с китайской стороной и прилагаем все усилия для того, чтобы в ближайшее время восстановить движение транспорта через пункт пропуска Пограничный в полном объеме, - приводятся в сообщении слова заместителя председателя краевого правительства Константина Шестакова.

Местные власти также напоминают водителям о необходимости соблюдать все санитарные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. От этого зависит и стабильность работы пограничного пункта.

Между тем, по словам главы профсоюза "Транспортных перевозчиков Приморского края" Петра Куприянова, водители в ожидании пропуска по две недели живут в антисанитарных условиях.

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