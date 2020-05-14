В Приморье вертолет Ка-27 отработал взлет и посадку на палубу корабля

В заливе Петра Великого экипаж вертолета Ка-27ПЛ с одного из аэродромов морской авиации Тихоокеанского флота в Приморье выполнил 10 взлетов и посадок на палубу большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев".

Боевой корабль в моменты отработки действий находился как на ходу, так и в дрейфе. Военные летчики отработали противолодочные задачи с использованием гидроакустических средств поиска, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Во время полетов также отработаны заправка Ка-27ПЛ от корабля и навыки экипажа судна по приему летательного аппарата на корабельное базирование.