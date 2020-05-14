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14.05.2020 04:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приморье вертолет Ка-27 отработал взлет и посадку на палубу корабля

Текст: Анна Бондаренко

В заливе Петра Великого экипаж вертолета Ка-27ПЛ с одного из аэродромов морской авиации Тихоокеанского флота в Приморье выполнил 10 взлетов и посадок на палубу большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев".

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Боевой корабль в моменты отработки действий находился как на ходу, так и в дрейфе. Военные летчики отработали противолодочные задачи с использованием гидроакустических средств поиска, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Во время полетов также отработаны заправка Ка-27ПЛ от корабля и навыки экипажа судна по приему летательного аппарата на корабельное базирование.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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