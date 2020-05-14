ФСБ провела обыски у зампреда Пензенской области

В четверг сотрудники регионального управления ФСБ провели обыски у зампреда правительства Пензенской области - министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова.

В пресс-службе регионального управления ФСБ подтвердили информацию о проведении следственных действий в здании регионального минсельхоза и по месту жительства должностных лиц.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по признакам мошенничества, связанного с хищением бюджетных средств группой лиц в особо крупном размере. Среди подозреваемых - министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков и другие сотрудники ведомства. Пока обвинение никому не предъявлено, идет расследование.

Андрей Бурлаков возглавляет министерство сельского хозяйства Пензенской области с 2013 года, с 2017 года входит в состав регионального правительства.

В пресс-службе губернатора Пензенской области пока не комментируют появившуюся информацию, но уточняют, что в самом здании регионального правительства обыски не проводились.