Регионы ввели карантин для гостей, комендантский час и закрыли пляжи

Комендантский час действует

В Башкирии изменили время действия "комендантского часа" для двух категорий жителей. Теперь люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, могут выходить из дома с шести утра до шести вечера.

А дети до 17 лет - с 14 до 20 часов. В первой половине дня они должны находиться дома и учиться. "Мы максимально разделяем потоки, - подчеркнул глава региона Радий Хабиров. - Такой режим действует для школьников вплоть до окончания учебного года, то есть 22 и 29 мая, дальше будем действовать по обстановке".

Похожие ограничения по времени есть и во Владимирской области. Люди старше 65 лет могут посещать магазины и аптеки только с 9.00 до 12.00 с обязательным использованием масок или респираторов. А детям без сопровождения взрослых в общественных местах появляться вообще запрещено.

Пляжи закрываются

В Крыму решено не спешить с массовым открытием предприятий и торговых объектов. Большинство промышленных производств и магазинов, торгующих одеждой и обувью, откроются лишь с 18 мая.

Эту паузу власти объяснили тем, что с 1 мая в Крыму возобновила работу сфера услуг - парикмахерские, салоны красоты, мастерские по ремонту компьютеров, обуви и другие. И чтобы точно понять, не привело ли ослабление режима к всплеску заболеваемости, решили переждать двухнедельный инкубационный период.

Список предприятий, которым предстоит открыться 18 мая, еще будет конкретизирован, но уже точно известно, что останутся закрытыми лишь связанные с массовым посещением. Это заведения общепита, развлекательные, гостиничные и курортные, а также бани и сауны.

И курортный сезон, по словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, в 2020 году вряд ли состоится в привычном формате. "Возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке, - сказал Аксенов. - Другого пути нет. Вероятность проведения курортного сезона сегодня очень низка".

Кстати, в Приморье решено закрыть все пляжи.

За разметку не выходить

В Ингушетии чиновники, руководители организаций и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования. Необходимо нанести специальные разметки в помещениях и зданиях.

И установить специальный режим допуска и нахождения на рабочих местах. Обязательна и регулярная дезинфекция кабинетов и других помещений

А управляющим компаниям Башкирии велено активнее заниматься санобработкой подъездов и особенно лифтов. Государственных и частных перевозчиков обязали снабдить каждый автобус дезинфицирующим средством.

Пожалуйте в обсерватор

В Башкирии иностранцам, лицам без гражданства, контактировавшим с инфицированными, приехавшим из Москвы или стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

В Хабаровском крае начали действовать еще более жесткие условия для людей, вылетающих авиарейсами в северные районы региона - Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский и имени Полины Осипенко. Им необходимо будет провести две недели до дня вылета в обсерваторах Хабаровска. Такой пункт в постановление губернатора внесен по инициативе глав этих районов. Изоляцию вахтовиков, направляющихся туда на работу, обеспечат работодатели.

Без маски - никуда!

В Калининградской области обязательную самоизоляцию сохранили только для граждан, имеющих хронические заболевания, и пожилых людей старше 65 лет. Остальные жители региона с 12 мая могут передвигаться свободно.

Но при этом в области действует строгий масочный режим. Без маски нельзя находиться в любых общественных местах и помещениях, на остановках общественного транспорта и в самом транспорте. Магазины и организации не вправе обслуживать клиентов, заявившихся к ним без защитных изделий для лица. "Наша задача сейчас - не сужая то, что уже было разрешено, постараться друг друга защитить и предотвратить распространение коронавирусной инфекции", - подчеркнул глава региона Антон Алиханов.

В Петербурге все запреты и ограничения, введенные ранее, продлили по 31 мая. И заметно ужесточили масочный режим. Так если до 11 мая правило носить в общественных местах маски и перчатки было только рекомендательным, то с 12 мая оно стало обязательным требованием. В магазинах, общественном транспорте, включая такси, а также на улице жителям следует появляться исключительно экипированными средствами индивидуальной защиты. К ним отнесены гигиенические, в том числе медицинские либо текстильные маски, респираторы, а также перчатки.

А чтобы выполнение всех этих строгих предписаний не вызывало затруднений у горожан, расширены пункты продажи защитных масок и печаток. Так на станциях метрополитена начали устанавливать вендинговые аппараты, в которых при входе можно купить многоразовую защитную маску за 150 рублей, а также перчатки и антисептики. По сравнению с мартом производство масок в городе увеличено в пять раз. И они перестали быть дефицитным товаром.

С 20 мая становится обязательным использование в общественных местах масок с перчатками и в Волгоградской области. А главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская рекомендует надевать маски еще и на улице, если рядом идут два и более человек.

В Ростовской области обязательным условием для начала смягчения противоэпидемических ограничений было введение масочного режима. Маски надо носить, даже находясь на рабочих местах.

При этом отдельно прописано, что работодатель обязан проинформировать своих работников об этом режиме и обеспечить защитными средствами, а также контролировать их обязательное использование.

Практически во всех регионах введены штрафы за нарушение масочного режима. А депутаты госсобрания Башкирии только собираются принять закон об усилении ответственности за нарушение масочного режима. Но обещают сделать это быстро. С такой инициативой в региональный парламент обратилась группа авторитетных врачей.

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