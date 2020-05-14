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14.05.2020 17:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ульяновские власти проверят видео с "карантинной" вечеринкой чиновников

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жители Ульяновской области разместили в соцсетях видео застолья с предполагаемым участием муниципальных чиновников города Димитровграда в период самоизоляции. Губернатор региона Сергей Морозов поручил своим подчиненным провести проверку с целью подтвердить либо опровергнуть факт вечеринки и "дать оценку действиям чиновников". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе областного правительства.

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На видео участники застолья находятся без каких-либо средств защиты и не соблюдают установленную дистанцию в полтора метра. Авторы публикации поясняют, что действие происходит в апреле на одной из местных турбаз, и это при том, что такого рода объекты в "период повышенной готовности" не должны были принимать гостей.

Для проверки инцидента губернатором создана специальная комиссия.

За последние сутки в Ульяновской области зарегистрировано 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных в регионе достигает 1012 человек.

С 12 мая в Ульяновской области введено обязательное ношение перчаток, ранее в регионе также был введен масочный режим.

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