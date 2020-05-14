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14.05.2020 14:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии нашли младенца в мусорном контейнере

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Туймазах 35-летняя женщина выкинула новорожденного ребенка в мусорный контейнер. К счастью, ребенка вовремя обнаружил дворник. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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По предварительным данным, женщина живет со своими двумя несовершеннолетними детьми у брата. Подозреваемая, по версии следствия, в четыре часа утра 14 мая родила мальчика, положила его в пакет с одеждой и выкинула в мусорный бак во дворе дома на проспекте Ленина. Около семи утра дворник услышал плач, раздававшийся из контейнера, и достал оттуда пакет с малышом. Мужчина отнес его в теплое помещение и позвонил в скорую помощь и полицию.

Сотрудники МВД оперативно установили личность матери новорожденного и передали материалы в региональный следком. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка", уточнили в региональном СК.

Сейчас младенец находится в больнице. Его здоровью ничего не угрожает.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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