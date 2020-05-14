В Оренбуржье мэр города Гая госпитализирован с коронавирусом

Мэр города Гая Олег Папунин госпитализирован в ковидный госпиталь с двусторонней пневмонией. При тестировании на COVID-19 получен положительный результат. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

- Контакты первого порядка - семь человек. Контакты второго порядка - 24 сотрудника городской администрации, - уточнили в оперштабе. - Все контактные будут протестированы на COVID-19. В настоящее время они находятся на самоизоляции.

Среди контактных - главврач Гайской горбольницы Алексей Федосов. Медик здоров, руководит больницей дистанционно. Минздрав региона держит ситуацию на контроле.

Обязанности главы Гайского городского округа будут возложены на одного из заместителей. Решение об этом примут сегодня депутаты горсовета. Правительство области контролирует ситуацию в городе.