В Перми в беби-боксе оставили восьмимесячного мальчика

В беби-боксе пермской МСЧ № 9, установленном некоммерческим фондом "Колыбель надежды" оставили восьмимесячного мальчика.

Врачи осмотрели ребенка, его состояние не вызывает опасений. Сейчас восьмимесячный мальчик находится под опекой государства, дальнейшей судьбой малыша займутся органы опеки, - пояснила в своем блоге в социальной сети руководитель фонда "Колыбель надежды" Елена Котова.

Напомним, в беби-боксе пермской МСЧ № 9 новорожденных оставляли уже три раза. Все три случая были зафиксированы в прошлом году.