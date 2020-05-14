92-летнему ветерану Великой Отечественной войны Юрию Кремневу из Петровска чиновники Пенсионного фонда занизили размер полагающейся ему выплаты к юбилею Победы. Вместо 75 тысяч рублей, определенных для ветеранов указом президента РФ, заплатили только 50 тысяч рублей.

Ветеранов осталось так мало, что каждого можно окружить заботой, но почему-то это не получается. Фото: Владимир Янченко/РГ

С каждым годом в нашей стране ветеранов войны все меньше, но тех, что живы, новые поколения бюрократов стараются держать в тонусе.

Юрий Кремнев является участником Великой Отечественной войны по федеральному закону "О ветеранах", литера "е", подпункт 1 пункта 1 статьи 2. К этой категории отнесены в том числе военнослужащие, "принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года".

- Папа служил на территории Прибалтики, где шли бои с "лесными братьями". В справке из архива Минобороны подтверждается, что он больше двух месяцев участвовал в боевых действиях, - рассказал сын ветерана адвокат Валерий Кремнев.

Собственно, все эти факты в межрайонном УПФР не оспаривают, тем не менее жителю Петровска сообщили, что выплату в 50 тысяч рублей ему сделали как труженику тыла. А вот на единовременную выплату в качестве участника войны, как уверяют в УПФР, он не имеет права.

- В рамках реализации указа к категории инвалидов и участников войны не относятся граждане, принимавшие участие в боевых действиях, которые происходили после 1945 года, - утверждает в ответе ветерану начальник межрайонного Петровского УПФР Наталья Сущева.

Открываем указ президента N100 от 07.02.2020 и видим там нечто противоположное по смыслу сообщению начальницы УПФР. Согласно указу всем участникам войны, определенным в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 закона "О ветеранах", предусмотрена выплата в 75 тысяч рублей, ни о каких исключениях не говорится.

" Сам отец никому ничего доказывать не стал бы, он все уже доказал своей жизнью"

Удивительно, но подобная история происходит не в первый раз. Два года назад сотрудники Петровского УПФР уже отказывали Юрию Кремневу в единовременной выплате, тогда это было 10 тысяч рублей, к очередной годовщине Победы. В объяснение руководство местного подразделения Пенсионного фонда выдвигало такие же доводы: мол, Юрий Алексеевич принимал участие в боевых действиях после 1945 года. Ветерану пришлось обращаться в суд. Суд права пенсионера защитил, обязал Пенсионный фонд выплатить ему 10 тысяч рублей. В решении суда сказано, что межрайонное Петровское управление Пенсионного фонда не обладает "правом расширительного толкования" президентского указа и законных оснований в отказе ветерану выплаты не имело. Саратовский областной суд это решение утвердил.

В результате за 2018 год и в следующем году Юрий Алексеевич единовременные выплаты к 9 мая получил. Однако когда к 75-летию Победы президент выпустил новый указ, в межрайонном управлении ПФР снова возникли проблемы с пониманием смысла этого документа.

- Сам отец никому ничего доказывать не стал бы, он все уже давно доказал своей жизнью. Хорошо, что я работаю адвокатом, могу составить иск, ну а как быть другим участникам войны? Может, на это и рассчитывают чиновники, надеются, что не станут ветераны ходить по судам? - задает вопрос Валерий Кремнев.

Судя по всему, Юрий Алексеевич Кремнев действительно не единственный ветеран, которому неправильно рассчитали единовременную денежную выплату к 75-летию Победы, во всяком случае, в Саратовской области. Поскольку в региональном отделении ПФР позицию петровских коллег разделяют, несмотря на уже проигранный суд по аналогичному делу.

- Претендовать на выплату в сумме 75 тысяч рублей в данном случае могут только те ветераны, которые принимали участие в событиях в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а не приравненные к ним, - заявили корреспонденту "РГ" в отделении ПФР по Саратовской области.

При этом по-прежнему никаких обоснований своей позиции чиновники привести не могут.

Важно

Автор просит считать данную публикацию официальным обращением в ПФР и Генеральную прокуратуру РФ. Просим выяснить - права какого числа участников войны на получение единовременной выплаты к 75-летию Победы были нарушены, и восстановить справедливость.