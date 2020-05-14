В Уфе адвоката приговорили к колонии за покушение на мошенничество

Суд признал 42-летнего уфимского адвоката виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Октябрьский районный суд Уфы установил, что в сентябре 2019 года адвокат предложил помочь "договориться с судьей" и решить вопрос о смягчении наказания и переквалификации деяний бывшей супруге экс-полицейского, который в тот момент находился в следственном изоляторе по обвинению в получении взятки. За эти услуги адвокат попросил пять миллионов рублей. Тогда как в действительности таких полномочий у юриста не было, уточнили в прокуратуре.

Сразу после передачи оговоренной суммы в октябре 2019 года адвоката задержали. Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления.

Адвоката приговорили к двум года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.