Чем власти могут помочь кузбасским предпринимателям в период пандемии

В Кузбассе формируется очередной пакет мер поддержки предпринимателей в условиях распространения коронавируса.

С началом действия ограничений из-за пандемии на горячую линию, открытую Кузбасской торгово-промышленной палатой (КТПП), обрушился шквал звонков. За месяц с небольшим было принято свыше двух тысяч обращений от предприятий малого и среднего бизнеса. По словам гендиректора КТПП Марины Шавгулидзе, самыми незащищенными оказались индивидуальные предприниматели.

Между тем итоги опроса четырехсот с лишним деловых людей Кузбасса в рамках проекта "Бизнес-барометр страны" показали: ко второй половине апреля настроения регионального бизнеса более пессимистичны, чем в целом по стране (в России опросили представителей почти 25 тысяч компаний). Так, о снижении доходов вдвое заявили 22 процента респондентов из числа кузбасских субъектов МСП (общероссийский показатель - 14 процентов), а "проседание" на 75 процентов констатировали около трети опрошенных (по РФ - четверть).

Однако несмотря на серьезные опасения, 52 процента кузбасских участников опроса (в стране в целом - 41 процент) сообщили, что не думают об увольнении персонала, а всеми силами пытаются сохранить коллективы. И если о полном прекращении деятельности заявили около половины отечественных респондентов, то в Кузбассе - лишь 33 процента. Хотя ровно такая же доля участников опроса попала в федеральный перечень отраслей, признанных несущими убытки от ограничительных мер. А свыше 60 процентов сообщили, что господдержкой воспользоваться не смогут.

- Мы считаем, что в нынешней ситуации страдают практически все отрасли, а значит, необходимо либо расширить список пострадавших, либо отталкиваться от оценки уровня потерь доходности конкретных компаний, независимо от рода их деятельности, - подчеркнула Марина Шавгулидзе.

Эту позицию в КТПП обсудили с руководителями сорока предприятий и организаций Кузбасса. В результате был сформирован очередной предварительный пакет предложений для органов власти. Первыми пунктами записали: признать пострадавшими все субъекты предпринимательской деятельности, чья валовая выручка снизилась более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (поквартально), а также распространить введенные налоговые льготы на все субъекты МСП без привязки к отраслям (согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности - ОКВЭД). Также предложено освободить от налогов до конца 2020 года все микропредприятия, чья валовая выручка не превышает десяти миллионов рублей, инициировать перед федеральными органами власти снижение ставки страховых взносов с тридцати до пятнадцати процентов на всю зарплату, а не лишь на ту ее часть, что превышает МРОТ.

К слову, о важности последней меры заявила добрая половина участников проекта "Бизнес-барометр страны" в Кузбассе. К тому же 34 процента опрошенных предложили вернуть бизнесу все страховые взносы, уплаченные в первом квартале 2020 года, а физлицам - весь НДФЛ. 68 процентов высказались за невозвратные субсидии в размере 30 процентов от прошлогоднего оборота, 62 процента - за каникулы для арендаторов и отмену налога на имущество и землю для арендодателей до конца года, 59 процентов - за долгосрочные беспроцентные кредиты для бизнеса на пополнение оборотного капитала и развитие. При этом, отвечая на вопрос о причинах отказа банков в кредитных каникулах, 53 процента назвали невключение в перечень поддержки, а 35 процентов признали, что банк не назвал причину отказа.

Между тем благодаря разным формам обратной связи с бизнесом в Кузбассе или его отдельных муниципалитетах уже разработан ряд "антивирусных" мер. Это в том числе и сокращение ставки по ЕНВД с 15 до 7,5 процента в муниципалитетах, и снижение налога на имущество для арендодателей - собственников помещений, и отсрочка арендной платы за муниципальное имущество, и отсутствие пени и штрафов за неоплату услуг ЖКХ, и введение льгот по земельному налогу.

Напомним: с 6 мая работающие в регионе компании из федерального перечня пострадавших отраслей могут возмещать затраты на зарплату сотрудникам и страховые взносы за счет государственной субсидии в размере половины МРОТ. Ее в течение трех месяцев будут выплачивать простаивающим из-за коронавируса и не имеющим налоговых долгов законопослушным компаниям. Но только тем, чей ОКВЭД относится к наиболее пострадавшим сферам. Однако глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин уже назвал этот порядок несправедливым. Он обратился в правительство РФ с предложением - выдавать субсидии на зарплату всем предпринимателям, независимо от того, какой (основной или дополнительный) вид деятельности у них пострадал.

В Кузбассе же новый пакет антикризисных мер, которые, по мнению предпринимателей, сейчас нужны, окончательно сформируют после рассмотрения всех поступающих предложений. Дополнив, список направят в органы государственной власти.

Прямая речь

Татьяна Алексеева, председатель совета Кузбасской ТПП, депутат Госдумы РФ:

- Вопросы поддержки наиболее пострадавших отраслей и сегментов МСП в условиях пандемии рассматриваются на федеральном уровне в качестве стратегической задачи восстановления нормального ритма экономики и бизнес-сферы. В Госдуме создана межфракционная комиссия, которая проводит мониторинг доступности мер поддержки, а также занимается подготовкой предложений для законопроектной работы. И чтобы меры поддержки были действенными, очень важен диалог с бизнесом в регионах.